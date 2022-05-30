Yerel basında çıkan haberlere göre, Tivaouane'daki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesinin doğum servisinde çıkan ve 11 yenidoğan bebeğin ölümüne neden olan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yenidoğan ünitesinde görevli 2 sağlık çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık sendikaları, sağlık çalışanlarının da olayın mağduru olduğunu belirterek, asıl sorumluların hastanenin elektrik sistemini döşeyen şirket olduğunu dile getiriyor.

Öte yandan 11 bebeğin, ailelerin talebiyle kent mezarlığında pazar günü düzenlenen törenle toprağa verildiği aktarıldı.

Geçen sene de 4 bebek aynı şekilde can vermişti

Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesinin doğum servisinde 26 Mayıs'ta çıkan yangında 11 yenidoğanın hayatını kaybetmesi ülkede bir süredir gündemde olan sağlık sistemine yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi.

Olayın ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alınsa da ülkede gerek ihmal gerekse ekipman eksikliği nedeniyle son dönemde anne ve bebek ölümleri sık sık gündemi işgal ediyor.

Senegal'in kuzeyindeki Louga kentinde de nisanda 34 yaşındaki 9 aylık hamile Astou Sokhna, normal doğuma zorlandığı için 20 saat sancı çektikten sonra yaşamını yitirmişti.

Sokhna'nın ölümü ülkede şok etkisi yaratmış ve görevli 3 ebeye hapis cezası verilmişti.

Geçen sene nisanda Linguere kentinde yine yenidoğan servisinde çıkan yangında 4 bebek ölmüştü.

Ultraviyole ışınları altında unutulan bebek yanarak can vermişti

Ekim 2021'de ise Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan yenidoğan, ultraviyole ışınları altında unutulduğu için yaşamını yitirmişti.

Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.