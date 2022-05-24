Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 06:48Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
Selfie çekerken 15 metre yükseklikten düştü
[Fotoğraf: Gainesville Fire Department]
ABD'de, doğa yürüyüşü yapan bir kişi, şelalede selfie çekerken 15 metre yükseklikten düşerek kayaların arasına sıkıştı.
Georgia eyaletinde yetkililer, Raven Cliff Şelalesi yakınlarından acil durum çağrısı aldı.
Olay yerine giden kurtarma ekipleri, 17 yaşındaki bir genci kayaların arasına sıkışmış halde buldu.
Helikopter desteğiyle yapılan 6 saatlik kurtarma çalışmasıyla, genç, bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kurtarma ekibinden Chris Wright, operasyonu "mucize" olarak niteledi.
Etiketler: ABD
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