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Dünya
AA 24.09.2023 03:58

Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinden etkilenenler için 24 ülkeden yardım malzemesi taşıyan 70'ten fazla uçağın ve 8 geminin geldiğini duyurdu.

Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" isimli sosyal medya hesabından, Hükümet Acil Durum ve Hızlı Müdahale Ekibinin, Libya'ya gelen uluslararası insani yardımlara ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, 24 ülkenin, afetzedeler için yardım malzemesi taşıyan 70'ten fazla uçak ve 8 gemi gönderdiği aktarıldı.

Uluslararası yardımlara değinilen açıklamada, Hollanda'nın, afetzedelere gıda, ilaç, barınak ve tıbbi bakım sağlanması için 2 milyon avroluk destekte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'nın 1 milyon dolar yardım yapmayı planladığı, Güney Kore'nin de Birleşmiş Milletlerin Libya'daki yardım çalışmaları için 2 milyon dolar tahsis ettiği kaydedildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

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