Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz ve Stoltenberg'in eleştirilerinin odağında Rusya Devlet Başkanı Putin vardı.

Scholz "Putin hergün Ukrayna halkına ölüm ve korku getiriyor. Halkına da acı getiriyor. Çok sayıda genç Rus askerinin ölümünden yalnızca Putin sorumlu " dedi.

Almanya Başbakanı Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşa NATO’nun askeri olarak müdahale etmeyeceğini belirtti.Scholz, Almanya’nın buna katkı sağlamaya devam edeceğine dikkati çekerek “NATO, bu savaşa askeri olarak müdahale etmeyecektir. Bu açıktır ve söylenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Stoltenberg ile yapacağı görüşmede, bu savaşın NATO’yu nasıl etkilediğini ve ne gibi sonuçları olduğunu ele alacağını belirten Scholz, "İttifak'ın, tüm müttefiklerin güveninin sağlanması için hazırlıklı olması lazım. Kayıtsız şartsız bunu destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Putin'in askerlerini geri çekmesi ve yeniden demokrasi yoluna girmesi gereğine işaret etti.

" NATO bu çatışmanın daha fazla tırmanmasına izin vermeme sorumluluğunu taşıyor,çünkü bu daha da tehlikeli olur. Herkese daha fazla acı, ölüm ve yıkım getirir. Bu, Başkan Putin'in savaşıdır. Savaşı sona erdirmeli. Birliklerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yoluna girmeli" ifadesini kullandı.