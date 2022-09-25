Rusya-Ukrayna savaşı 7 aydır devam ederken, Ukrayna'nın birçok yerleşim birimi ağır yıkıma uğradı.Harkiv'deki Kamiyanka köyü de savaşın en derin hissedildiği yerleşim yerlerinden biri.

Saldırılar, köydeki evlerin neredeyse tamamını kullanılamaz hale getirdi.

Köy sakinlerinin tümü başka bölgelere tahliye edildi.

Köy sakinleri, bölgenin yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçmesinin ardından evlerine döndü. Ancak acı bir tablo ile karşılaştı.

Ukrayna ordusu, bu ay başlattığı karşı saldırıda 9 bin kilometrekare toprağını geri aldı.Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinin büyük bir kısmı alınan yerler arasındaydı.