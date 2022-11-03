Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 9'uncu gününde, 4 Mart 2022'de çekilen görüntüler dünya gündemine oturdu.

Rus ordusu Kiev yolundaydı, zorlukla ilerleyen askeri araçlar, 64 kilometrelik konvoy oluşturdu. Çünkü hesaba katmadıkları bir engelle, çamurlu yollarla karşılaştılar. Rasputitsa mevsimi başlamıştı.

Rusya ve Ukrayna coğrafyasında rasputitsa yani "çamurlu yol mevsimi" geldi, çattı. Sahada şartlar zorlaşacak.

Savaşın gidişatı değişir mi?

Uzmanlara göre, bu durum Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilir.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, "Kasım başlar. Mart-nisan biter. İlk dönem yağmurların başlamasıyla sonraki dönem ise karların ve buzların erimesiyle gerçekleşir. Yani bu bölgeler genel itibariyla o mevsimler batağa dönüşür. Bu dönem araçların geçemediği, kolay kolay yürünemeyen mevsim anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Rasputitsa dönemi, Rus ordusu için zorlu bir süreci beraberinde getiriyor.

Prof. Dr. İsmayıl, "Savaş içerisinde tabii ki Ukrayna'nın işine daha çok yarar. Rus birliklerinin ilerlemesini engeller. Ukraynalılar genel itibarıyla ağır silah kullanmıyorlar. Daha ziyade yeni teknolojik silahlar kullanılıyor. İlerlemeye engel olacak Rusya. Rusya ağır tanklar, zırhlı araçlar, toplar kullanıyor." diyor.

Rasputitsa dönemi geçmişte Rusya'nın lehine oldu

Bu durum Ukrayna için avantaj niteliğinde ancak bunun Kiev açısından olumsuz yanları da var.

Bunlardan biri, Ukrayna'nın da ilerleyişinin zayıflama ihtimali. Diğeri ise Rusya'nın zaman kazanacak olması.

Rasputitsa dönemi geçmişteki savaşlarda hep Rusya'nın yararına oldu.

1812'de Napolyon, 1941'de Alman birlikleri çamurlu yollar nedeniyle Rus coğrafyasında başarıya ulaşamadı.

Kamera: Mürsel İlhan