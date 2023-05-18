Sarkozy kendisine verilen 3 yıl hapis cezasını temyize götürecek

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, avukatları, Sarkozy'nin 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı "telekulak davasına" ilişkin karara itiraz ederek Yargıtaya gönderilmesini talep edeceklerini duyurdu.

Sarkozy'nin bu dava kapsamında aldığı hapis cezası ve 3 yıl boyunca medeni haklarından mahrum bırakılması gibi cezalar, temyiz talebinin görüşüldüğü süre zarfında uygulanmayacak.

Süreç

Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Gilbert Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı.

Sarkozy'nin, avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi.

Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası" kapsamında eski Fransa Cumhurbaşkanı için 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine ve 3 yıl boyunca seçilme hakkı da dahil tüm medeni haklarından mahrum bırakılmasına hükmetmişti.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verilmişti.