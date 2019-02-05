Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te Sırp askerler tarafından düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 kişi için pazar yerinde anma töreni düzenlendi.

Katliamın 25. yılında düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra kurban yakınları ve katliamdan yaralı kurtulanlar katıldı.

Saraybosna Sivil Kurbanları Birliği Başkanı Senida Karoviç, Markale katliamının sivillere yönelik işlenen en acımasız saldırılardan biri olduğunu belirtti.

Karoviç, yaptığı açıklamada "Onların tek mücadelesi kuşatma altındaki Saraybosna’da hayatta kalabilmekti. Herkes ölümün her köşebaşında olduğunu biliyordu ancak bu önemsenmiyordu, çünkü yiyecek ve içme suyu bulmak gerekiyordu" dedi.

"Adalet yerini bulmalı"

Hafıza kültürünün korunması, yeni nesillere geçmişin öğretilmesi gerektiği yönünde görüş belirten Karoviç, şu şekilde konuştu:

“Tüm suçlular cezalandırılana kadar mücadele etmeliyiz, adalet yerini bulmalı, savaşın sivil kurbanlarının bir yaşama umudu olmalı. Affedebilen affetmeli ama hiç kimse unutmamalı. Ben, ne yazık ki, ne affedebiliyorum ne unutabiliyorum.”

5 Şubat 1994 gününü hatırlayanlardan savaş mağduru Aişa Tatareviç ise, "Tam bir kaos ortamıydı, kiminin kolu, kiminin bacağı kopuktu, hastaneye sürekli yaralıları getiriliyordu, ben 15 gün boyunca hastanenin ortopedi bölümünde çalıştım" dedi.

35 yıldır Markale Pazar yerinde çiçek satan Nermina Geri, katliamdan kurtulan az sayıda kişiden biri.

"O sırada yolun karşındaki geçitten evime gitmekteydim, hemen buraya döndüm, gördüklerim korkunçtu, ölü bedenler, kan. Hepsi sivildi, iddia ettikleri gibi oyuncak bebek değildi o bedenler. Birçoğunu tanıyordum ama ne yazık ki gittiler, umarım daha iyi bir yerdeler.”

Çeyrek asır geçmesine rağmen Saraybosnalılar için yaşananların acısı taze ama yine de huzurlu bir gelecek umudunu yeşertmekten de vazgeçmiyorlar.

Törene katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsiç, "Bunu unutmayalım ama ülkemizi, şehrimizi daha yaşanır kılmak için kuvvet bulalım. Olanlar unutulmasın ama ileriye doğru adım atalım, bunu çocuklarımız için yapmalıyız" mesajını verdi.

Bosna'daki savaşta, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, bin 601'i çocuk 11 bin 541 kişi öldürüldü.

Kameraman: Adis Patkovic