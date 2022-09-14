Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 04:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saraybosna'da film festivali
[Fotograf: AA]
Al Jazeera Balkanlar tarafından 5’incisi düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Al Jazeera Balkanlar festivalinde, bu yıl "Beyaz Güvercin" sloganıyla, dokunaklı insan hikayeleri anlatıldı.
"Ana Ödül", Gorki Glaser Müller'in "Düşmanın Çocukları" isimli belgeseline verildi. Belgesel, 7 torununu Suriye'de kapatıldıkları DEAŞ kampından kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.
Al Jazeera Balkanlar "Jüri Özel Ödülü" de, Julie Bezerra Madsen'in "Görülecek Her Şey" belgeselinin oldu.
Festival kapsamında, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 12'si yarışma kategorisinde olmak üzere 25 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Etiketler: Bosna Hersek
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