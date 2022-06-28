Zirve dolayısıyla Madrid'e gelen ABD Başkanı Biden, ilk kez İspanya Başbakanı Sanchez ile ikili görüşmede bir araya geldi.

Biden, Başbakanlık konutu Moncloa'daki görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, "Çok sıcak bir görüşme oldu. İspanya, NATO'daki vazgeçilmez bir müttefikimizdir. Ve bugün, ortak güvenliğimizi savunmak ve vurgulamak, transatlantik ittifakımızı güçlendirmek ve karşı karşıya olduğumuz meydan okumalara yanıt vermek için birlikte duruyoruz." dedi.

"Ukrayna'yı desteklemek, kendi caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerimizi geliştirmek için birleştik." diyen Biden, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da barışı ve kuralları sallayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle önemli bir dönemden geçildiğine işaret etti.

İspanya ile ABD arasındaki savunma iş birliğini ileriye taşıyacaklarını aktaran Biden, bu kapsamda İspanya'nın güneyindeki Rota (Cadiz'e yakın) askeri üssündeki ABD gemilerinin sayılarının artırılacağını, İspanya ve ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme göndermeye devam edeceğini söyledi.

İspanya'nın Kuzey Afrika ile ilgili düzensiz göç, enerji ve toprak bütünlüğü (Ceuta ve Melilla kentleri) konularındaki çekincelerine de değinen Biden, "İstikrar ve ekonomik büyümeyi desteklemek için Afrika'da birlikte daha fazla işler yapmayı dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sanchez ve Biden'ın görüşmesiyle ilgili İspanya Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada da, iki liderin, "savunma, güvenlik, insan hakları, cinsiyet eşitliği, göç, iklim değişikliği, enerji ve bilimsel iş birliği konularında ikili ilişkileri güçlendirmede mutabık kaldığı, stratejik ortaklık ve güçlü tarihsel köklerle birleşmiş müttefiklik arasındaki sağlam ilişkileri yinelediği" belirtildi.

Sanchez de "İki ülke arasındaki ilişkileri güncelleyecek ve dolayısıyla güçlendirecek olan yeni ortak bildiriden özellikle memnunum" ifadesini kullandı.