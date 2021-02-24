Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 901 bini, Hindistan'da 11 milyon 34 bini, Brezilya'da 10 milyon 260 bini ve Rusya'da 4 milyon 200 bini geçti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, salgına karşı toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske göndereceğini açıkladı.

Hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağlıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

İspanya'da salgın nedeniyle uzun süre kapalı kalan tiyatrolara destek ve salgından en fazla etkilenenlerden yaşlılara moral için özel gösterim yapıldı.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından 200 bin dozluk ilk sevkiyat, Meksika'ya ulaştı.

Bulgaristan hükümeti, 1 Mart'ta lokantaların, 1 Nisan'da ise eğlence yerlerinin açılmasını kararlaştırdı.

İsrail'den aşı karşılığında elçilik taşıma baskısı

İsrail medyası, hükümetin ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında COVID-19 aşısı vermeyi planladığını öne sürerek, Honduras'ın, yakın zamanda İsrail stoklarından 5 bin COVID-19 aşısı alacağını duyurdu.

İsrail Meclisi, COVID-19 aşısı olmayanların kişisel bilgilerinin yerel makamlarla paylaşılmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Matthias Schmale, abluka altındaki bölge sakinleri için daha fazla aşı sağlanması çağrısında bulundu.

Malezya'ya Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği aşıların ilk sevkiyatının ulaşmasının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin ilk aşıyı oldu.

Endonezya'da toplu aşılama programı kapsamında öğretmen ve eğitim sektöründe çalışanların aşılanmasına başlanırken, Milli Eğitim Bakanı Nadiem Makarim, ülke genelinde yüz yüze eğitime Temmuz 2021’de başlamayı amaçladıklarını belirtti.

Tayland’a Çin'de üretilen Sinovac aşısının ilk 200 bin dozunun ulaştığı ve aşılama çalışmalarının 1 Mart’ta başlayacağı bildirildi.​​​​​​​

Japonya'da salgına karşı ülke geneli 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) Osaka, Hyogo, Kyoto ve Aiçi'den erken kaldırılması talep edildi.

Japonya'da paralimpik sporları federasyonlarının yetkilileri ve sporcularının yüzde 64'ü, devam eden salgın nedeniyle, ağustos sonunda düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'na yönelik kaygılar taşıdığını bildirdi.

Kazakistan'da tedbirler 1 Mart'tan itibaren gevşetilecek

Kazakistan’da 1 Mart’tan itibaren salgınla mücadele kapsamında alınan karantina tedbirlerinin gevşetileceği açıklandı. Buna göre, “yeşil” kategorideki illerde, yüzde 30 doluluk şartıyla sirkler, çocuk eğlence merkezleri ve bilardo kulüplerinin faaliyetlerine, spor müsabakaları, cuma namazları ve anma etkinliklerinin düzenlenmesine izin verilecek. “Sarı” kategorideki illerde ise pazar günleri kapalı çarşılar ve alışveriş merkezleri açık olacak.

Ukrayna'da salgına karşı kitlesel aşılamaya geçilirken, Çerkası Bölge Hastanesinde COVID-19 biriminde doktor olan Yevgeniy Gorenko'nun ülkede ilk aşılanan kişi olduğu bildirildi.

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan COVID-19 aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.

Kenya'da sağlık çalışanlarının, salgınla mücadelede yeterli ekipman ve malzeme olmaması nedeniyle 70 gündür sürdürdükleri grevi sona erdirdiği bildirildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, COVAX'ın kendilerine aşı göndermesini bekleyemeyeceklerini dolayısıyla Çin'den aşı aldıklarını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika’dan Körfez ülkelerine göçün salgının etkisiyle 2020 yılında yüzde 73 azaldığını duyurdu.

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, ülkede aşı uygulananların sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu.

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli ve Hükümet Sözcüsü İbrahim el-Mulhim'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.