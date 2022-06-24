"Müdahale ettik ama kurtaramadık"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şiddetli rüzgar alevleri körükledi, yangın yeniden büyüdü.

TRT Haber ekibi Tatlısu'daki yangını görüntüledi. O sırada bölgede olanlar, bir anda parlayan alevlere buldukları ağaç yaprakları ile müdahale etti. Ancak şiddetli rüzgarla birlikte alevler ağaçlara sıçradı.

Kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü

KKTC'nin Gazimağusa kentindeki orman yangını sürüyor. Daha önce kontrol altına alındığı açıklanan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden büyüdü.

İskele belediyesine bağlı Ardahan, Topcuköy, Mersinlik bölgesi ile Tatlısu Belediye bölgesinde süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alevlere 6 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

16 bin 300 dönümlük alan yandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum komitesinden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı, iş makineleri ve su tankerleri ile bölgeye gitmeleri istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 16 bin 300 dönümlük alanın yandığını açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yangın, her bir insanımızı derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

Yangın sonrası için planlama çalışmalarına başlandığını belirten Tatar, "Yanan bölgelerin rehabilitasyonu için tüm paydaşlarla çözüm politikaları üretmek önceliğimiz." dedi.