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Dünya
AA 04.04.2025 15:21

Rutte: ABD'nin yeni gümrük tarifeleri NATO'nun kurucu anlaşmasını ihlal etmiyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulayacağını duyurduğu gümrük tarifelerinin, müttefikler arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eden NATO'nun kurucu anlaşmasının ikinci maddesini ihlal etmediğini düşündüğünü söyledi.

Rutte: ABD'nin yeni gümrük tarifeleri NATO'nun kurucu anlaşmasını ihlal etmiyor

Rutte, 3-4 Nisan'da Brüksel'deki karargahta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ticari gerilimler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Rutte, savunma tartışmalarının, NATO'nun kurucu anlaşmasının ikinci maddesi kapsamına girebilecek siyasi anlaşmazlıklardan ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Rutte, ABD'nin duyurduğu yeni gümrük tarifelerin ikinci maddeyi ihlal edip etmediğine ilişkin soruya, "Bunun ikinci maddeyi ihlal ettiğini düşünmüyorum. Geçmişte tarifelere ilişkin görüş ayrılıklarının birçok örneğini gördük. Bu daha önce de yaşandı ve ikinci maddeyi ihlal etmedi." yanıtını verdi.

Tarifelerin neden olacağı yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliğin ulusal savunma bütçelerine etkisi sorulduğunda Rutte, bu tür mali kararların ulusal hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Siyaset, her zaman harcamak istediğiniz şeylerin, elinizdeki paradan daha fazla olduğu kıt bir ortamda seçim yapmaktır." dedi.

"Rusya hakkında kimse saf değil"

Rutte, odaklanılması gereken temel noktanın NATO topraklarının savunulması olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda savunma kabiliyetleri ve harcamalarının artırılmasının yanı sıra, Rusya tehdidine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Ukrayna'da savaş sona erdikten sonra Rusya'nın İttifak için uzun vadeli tehdit olmaya devam edeceğini ifade eden Rutte, şunları kaydetti:

"Rusya hakkında kimse saf değil ancak savaşı bitirmek söz konusu olduğunda, Amerikalıların bunu denemesinin, Ukraynalılarla yakın bir şekilde çalışmasının, Avrupalıları, Fransızları ve İngilizleri sürekli bilgilendirmesinin ve güncellemesinin, bir ateşkes ya da barış anlaşmasına varacaksak sonraki adımlar konusunda çok pratik önerilerle gelmesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Ukrayna Temas Grubu'na İngiltere ve Almanya eşbaşkanlık edecek

Bir gazetecinin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 11 Nisan'da Brüksel'de yapılacak Ramstein formatındaki Ukrayna Temas Grubu toplantısına katılmama kararının sorulması üzerine Rutte, bu durumun ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin azaldığı anlamına gelmediğini söyledi.

Rutte, Amerikan malları ve istihbaratının Ukrayna'ya akışının devam ettiğini belirterek, gelecek hafta düzenlenecek Ukrayna Temas Grubu toplantısına ABD yerine İngiltere ve Almanya'nın eşbaşkanlık edeceğini teyit etti.

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