Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin Rus petrolünün fiyatına üst sınır getirme önerisinin tedarik zincirlerini bozacak ve küresel enerji piyasalarındaki durumu kötüleştirecek "piyasa karşıtı" bir önlem olduğunu söyledi.

Sözcü Maria Zakharova, "Petrol fiyatlarına sözde tavan getirilmesinin sadece piyasa dışı bir mekanizma olmadığını, piyasa karşıtı bir önlem olduğunu defalarca söyledik" dedi.

Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini de sözlerine ekledi.