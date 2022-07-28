Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, perşembe günü bir Rus mahkemesi Snapchat sahibi SNAP.N'yi ülke topraklarında Rus kullanıcı verilerinin lokalizasyonunu reddettiği iddiasıyla 1 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

Moskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana içerik, sansür, veri ve yerel temsil konusunda büyük teknoloji firmalarıyla çatışma yaşıyor.

Snap, konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

