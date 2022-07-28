Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'dan Snapchat'e 1 milyon ruble ceza
Rusya, Snapchat sahibi SNAP.N'yi ülke topraklarında Rus kullanıcı verilerinin lokalizasyonunu reddettiği için 1 milyon ruble para cezasına çarptırdı.
Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, perşembe günü bir Rus mahkemesi Snapchat sahibi SNAP.N'yi ülke topraklarında Rus kullanıcı verilerinin lokalizasyonunu reddettiği iddiasıyla 1 milyon ruble para cezasına çarptırdı.
Moskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana içerik, sansür, veri ve yerel temsil konusunda büyük teknoloji firmalarıyla çatışma yaşıyor.
Snap, konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.
Etiketler: Rusya Sosyal Medya
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