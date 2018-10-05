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Rusya'dan "KSYÖ’ye siber saldırı girişimi" iddiasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın, Rus istihbaratının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) siber saldırı girişiminde bulunduğu yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

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Rusyadan &quot;KSYÖye siber saldırı girişimi&quot; iddiasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da başlatılan Rus karşıtlığı kampanyası ve medyada yer alan siber saldırı iddialarının, taraflar arasındaki ilişkilerde ciddi zararlara yol açtığının bu ülkeye defalarca iletildiği belirtildi.

Hollanda’nın, dört Rus'un sınır dışı edilmesine ilişkin bilgileri yayınlamak için neredeyse altı ay beklediğine dikkat çekilen açıklamada, son birkaç yıldır Batı’da paranoya oluştuğu ve elinde cep telefonu olan her Rus vatandaşının casus olarak algılandığı öne sürüldü.

Açıklamada, Rusya’ya karşı önceden hazırlanmış yeni bir olumsuz propaganda kampanyasının başladığı savunuldu.

Hollanda, 4 Rus istihbarat elemanının KSYÖ’ye yönelik siber saldırı girişiminde bulunduğunu ve İngiltere’nin yardımıyla saldırının önlendiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, Siber saldırı
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