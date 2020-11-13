Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Moskova yönetiminden yeni açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Bakü’nün Ermenistan’da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.