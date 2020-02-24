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Rusya'dan İdlib açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’le ilgili yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduğunu söyledi.
İdlib'de rejim saldırıları sürerken, Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "İdlib konusunda Rusya ve Türkiye yeni istişarelere hazırlanıyor" dedi.
Olumlu sonuçlar umuyoruz
Lavrov, gerginliği azaltma bölgesindeki işleyiş konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu söyledi.
"Önümüzdeki görüşmelerden olumlu sonuçlar elde etmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.
Etiketler: son dakika Lavrov idlibSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:19
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