Rusya, Ukrayna'ya ait iki helikopterin Belgorod kentindeki bir petrol rafinerisini vurduğunu iddia etti.

Helikopterlerin alçak irtifada uçarak tesisi vurduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı.



Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki tesiste, peş peşe patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

"İki çalışan yaralandı, yangın söndürme çalışmaları sürüyor"



Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, olayı sosyal medyada duyurdu. Patlamaların ardından yangın çıktığını, rafineride bulunan iki çalışanın yaralandığını ileri sürdü.



Personelin ve bölgede yaşayanların tahliye edildiği, yangın söndürme çalışmalarının ise sürdüğü duyuruldu.



Görgü tanıkları, olaydan saatler sonra da bölgeden patlama seslerinin geldiğini dile getirdi.

"Putin'e bilgi verildi"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e olaya ilişkin bilgi verildiğini vurguladı.



Rusya'nın çatışmada Ukrayna'ya karşı hava üstünlüğünün devam ettiğini savundu.

Kuleba: Olayı teyit ya da inkâr edemem, benim bu yönde askeri bilgim yok

Olaya ilişkin Kiev yönetiminden ilk açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan geldi, "Belgorod'daki saldırıda Ukrayna'nın dahil olduğunu teyit ya da inkar edemem" dedi.

Sivil olduğunu vurgulayan Kuleba bu yönde askeri bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Motuzyanık de, Rusya'da Belgorod şehirdeki petrol rafinerisine helikopterlerle yapılan saldırının Ukrayna ile ilişkisine dair iddiaları ne teyit ne de yalanladı.