Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki ülke liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Putin'in, cenazelerin ve esirlerin değişimi için Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet edildiği açıklandı.

