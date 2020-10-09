Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a istişare çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın, Karabağ'ın kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekat uluslararası gündemin üst sıralarında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki ülke liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Putin'in, cenazelerin ve esirlerin değişimi için Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.
Bu kapsamda Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet edildiği açıklandı.
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