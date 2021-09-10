Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan ABD'ye uyarı: Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'li teknoloji şirketlerinin, yapılacak Duma seçimlerine müdahalede bulunduğu gerekçesi ile elçinin çağrıldığını duyurdu.
Rusya, Moskova'daki ABD büyükelçisi John Sullivan'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li teknoloji şirketlerinin, Rusya'da 19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerine müdahalede bulunduğunu ve elçinin bu nedenle çağrıldığını açıkladı.
Elçi ikaz edildi
Bakan Yardımcısı, Rusya parlamentosunun alt kanadı DUMA seçimleri öncesi ABD'li teknoloji şirketlerinin Rusya kanunlarını ihlâl ettiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti, elçinin ikaz edildiğini söyledi.
ABD Elçiliğinin Ria haber ajansına verdiği açıklamaya göre ise, Büyükelçi Sullivan, Ryabkov'a Biden'ın Rusya ile istikrarlı ilişkiler istediğini iletti.
Son Haberler
- 19:52
- 19:53
- 19:32
- 19:48
- 19:09
Sıradaki Haber
Etiyopya yarın 2014'e girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz