Rusya, Moskova'daki ABD büyükelçisi John Sullivan'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li teknoloji şirketlerinin, Rusya'da 19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerine müdahalede bulunduğunu ve elçinin bu nedenle çağrıldığını açıkladı.

Elçi ikaz edildi

Bakan Yardımcısı, Rusya parlamentosunun alt kanadı DUMA seçimleri öncesi ABD'li teknoloji şirketlerinin Rusya kanunlarını ihlâl ettiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti, elçinin ikaz edildiğini söyledi.

ABD Elçiliğinin Ria haber ajansına verdiği açıklamaya göre ise, Büyükelçi Sullivan, Ryabkov'a Biden'ın Rusya ile istikrarlı ilişkiler istediğini iletti.