Amerikan CNN televizyonunun iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, bu hafta içinde ABD'nin Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatını resmen protesto ettiği ve Dışişleri Bakanlığına bu desteğin devam etmesi halinde "öngörülemeyen sonuçlar" konusunda uyarıda bulunduğu bir diplomatik nota gönderdiği iddia edildi.

"Demarş" olarak nitelendirilen notanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ordusuna içinde helikopter, radar sistemleri, top ve insansız hava araçlarının olduğu 800 milyon dolarlık yardım paketini açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Moskova'nın sevkiyatları protesto etmesinin beklendiği iddia edilirken, bunun Rusya'nın davranışını herhangi bir şekilde değiştireceği anlamına gelip gelmediğinin henüz belli olmadığı belirtiliyor.

Rusya'nın protestolarına rağmen ABD’nin, Ukrayna'ya askeri desteğini yavaşlatma durumunun söz konusu olmadığı savunuluyor.

Pentagon, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyacağı sistem ve silah türlerinin üretimini nasıl artıracağını görüşmek üzere bu hafta savunma şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelmişti.