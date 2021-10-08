Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan ABD'ye nota
[Fotoğraf: AFP]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, üç Amerikan diplomat ile ilgili ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdi. Bir Rus vatandaşının kişisel eşyalarını çaldığı iddia edilen üç diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması istendi.
Rus medyasının duyurduğu habere göre, ABD Büyükelçiliği'ne gönderilen notada Amerikalı diplomatların dokunulmazlığının kaldırılması ve yargıya hesap vermelerinin önünün açılması istendi.
ABD Büyükelçiliği'nin Rusya'nın isteğini reddetmesi durumunda üç diplomat istenmeyen kişi ilan edilecek ve diplomatların Rusya'yı hemen terk etmeleri beklenecek.
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