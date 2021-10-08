Rus medyasının duyurduğu habere göre, ABD Büyükelçiliği'ne gönderilen notada Amerikalı diplomatların dokunulmazlığının kaldırılması ve yargıya hesap vermelerinin önünün açılması istendi.

ABD Büyükelçiliği'nin Rusya'nın isteğini reddetmesi durumunda üç diplomat istenmeyen kişi ilan edilecek ve diplomatların Rusya'yı hemen terk etmeleri beklenecek.