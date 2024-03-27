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Dünya
AA 27.03.2024 14:34

Rusya’daki terör saldırısında can kaybı 140’a yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 140’a çıktı.

Rusya’daki terör saldırısında can kaybı 140’a yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart’ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.

Muraşko, 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139’a çıktığını açıklamıştı.

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Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

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