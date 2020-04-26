Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 361 kişilik artış yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artışla 747'ye ulaştı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 55'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 900 bini aşmış durumda.