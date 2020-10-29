Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni vaka
Rusya'da COVID-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana COVID-19’dan kaynaklanan günlük ölü sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 366 artışla 27 bin 301, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 740 artarak 1 milyon 186 bin 41’e çıktı.
Ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 717 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 581 bin 693'e yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 4 bin 906 artarak 413 bin 928’e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 66 artışla 6 bin 644'e çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 553 bin COVID-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 59 milyon 200 bini geçtiğini duyurdu.
Rusya'da ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Ülkede dün itibarıyla COVID-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.
- 13:45
- 13:28
- 13:41
- 13:17
- 13:41