Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: APru (Arşiv)]
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Krımsk şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.
Rus haber ajansı Ria'nın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 66 yaşında bir kişi, Krımsk şehrindeki sağlık merkezine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, merkezde görevli 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay yerinden ayrılan saldırganın sokakta bulunanlara da ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.
Etiketler: Rusya
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