Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’da savaş uçağı düştü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü duyuruldu.
Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.
Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı.
Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.
Etiketler: Rusya
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