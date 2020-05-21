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Rusya'da ölü sayısı 3 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 317 bin 554'e, ölü sayısı 3 bin 99'a yükseldi.
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saate 8 bin 849 arttı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 317 bin 554'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 127 artarak, 3 bin 99'a ulaştı.
Rusya, ABD’den sonra en fazla koronavirüs vakası görülen ikinci ülke konumunda.
7 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, 70 binden fazla kişinin de hastalığı yendiği açıklandı.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı kovidSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:43
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