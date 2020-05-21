Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saate 8 bin 849 arttı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 317 bin 554'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 127 artarak, 3 bin 99'a ulaştı.

Rusya, ABD’den sonra en fazla koronavirüs vakası görülen ikinci ülke konumunda.

7 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, 70 binden fazla kişinin de hastalığı yendiği açıklandı.