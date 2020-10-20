Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. İki çocuk annesi bir kadın, alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı ve bebek arabasındaki çocuğunu dikkatinden kaçırdı.

Küçük kız, bebek arabasında duran erkek kardeşini yürüyen merdivenlere doğru itti. Bebek arabasının tekerlekleri yürüyen merdivene sıkışınca iki kardeş takla atarak aşağıya düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.