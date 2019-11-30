Dünya
Rusya'da helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti30 Kasım 2019 Cumartesi 14:32 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 14:32
Rusya’da helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.
Rusya'da Krasnodar bölgesinde Novorossiysk şehri yakınlarındaki bir kasabaya irtifa kaybeden helikopter düştü.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye acil durum ekibi sevk edildi. Düşen helikopter tamamen yanarken, pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: rusya pilot ormanlık alan helikopter