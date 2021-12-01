Rusya'da yıllık enflasyon 29 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,05'ten yüzde 8,38'e çıktı.

Enflasyondaki artışın ana nedeni olarak gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışa işaret edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu ve yetkililerin önleyici tedbirler alması gerektiğini söylemişti.

"Enflasyon bizi endişelendiriyor"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyon nedeniyle sıkı mali politikasına devam edeceklerini söylemişti.

Nabiullina, "Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı." ifadesini kullanmıştı.