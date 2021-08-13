Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 vakası sayısı 22 bin 277 artarak 6 milyon 557 bin 68’e, sağlığına kavuşan sayısı 19 bin 368 artışla 5 milyon 848 bin 340'a ulaştı.

Son 24 saatte 815 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 168 bin 864'e çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vakası sayısı 2 bin 529 artarak 1 milyon 537 bin 888’e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artışla 26 bin 482'ye yükseldi.

Moskova'da tedbirler yeniden gevşetildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kentteki salgın durumunun iyileştiğini ve hastaneye kaldırılan COVID-19 hastası sayısının haziran ayına göre iki kat düştüğünü belirtti.

COVID-19'a karşı aşılama sürecinin ilerlediğine dikkati çeken Sobyanin, "Bu hafta, Moskova'da aşının ilk dozunu yaptıran kişi sayısı, 4 milyon 500 bini geçti." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle COVID-19'a karşı tedbirlerin gevşetilmesi yönünde karar aldıklarını vurgulayan Sobyanin, şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalıştırması zorunluluğunun kaldırıldığının altını çizdi.

Ayrıca, vatandaşların kentteki hayvanat bahçelerini serbest şekilde ziyaret edebileceğini aktaran Sobyanin, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun ise uygulamada kalacağını ifade etti.

Sobyanin, yoğun katılımlı etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklı olduğu, tiyatro ve sinemaların ise virüse karşı kurallara uyması şartıyla devam edeceği bilgisini paylaştı.

Açık alanlarda eldiven takma zorunluluğu 30 Temmuz'da kaldırıldı

Moskova'da, 19 Temmuz'da restoran ve kafelere getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırılmış, 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri de çalışmaya başlamıştı.

Çocuk oyun mekanlarının da faaliyete geçtiği şehirde, ulaşım araçları, marketler ve halka açık alanlarda eldiven takma zorunluğu da 30 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta COVID-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, yaklaşık 39 milyon kişinin aşılandığı açıklanmıştı. Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde COVID-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği Rusya'da, dün, ülke genelinde 21 bin 932 vaka tespit edilmiş, 808 can kaybı yaşanmıştı.