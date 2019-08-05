Dünya
Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 yaralı
05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44 - Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:18
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birliğin silah deposunda patlama oldu.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askerler, olay yerinden tahliye edildi.
Kaynak: AA, DHA
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