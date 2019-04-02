Rusya merkezli Sputnik'in haberine göre St. Petersburg kentindeki askeri akademidebir patlama medyana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemezken, yaralılar olduğu açıklandı.

Yerel bir acil durum servisinden yetkililer Sputnik'e açıklamalarında, St. Petersburg'da yer alan Mojayskiy Hava Güçleri Akademisi binasında bir patlama meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre, patlama sonucunda askeri akademide eğitim gören dört öğrenci yaralandı. Patlamaya neyin neden olduğu hakkındaysa bir açıklama yapılmış değil.

Kaynak: Sputnik