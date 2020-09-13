Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rusya'da apartman blokunda yangın: 88 daire zarar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Rusya'nın Krasnodar şehrinde 8 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangında 88 daire zarar gördü; 300 kişi tahliye edildi.
Rusya’nın güneyinde bulunan Krasnodar şehrinde, büyük bir apartman blokunda pazar gecesi yerel saatle 02.15’te yangın başladı.
Sabaha karşı kontrol altına alınan yangın sonrasında 8 katlı apartman blokunda 88 dairenin zarar gördüğü, 300 kişinin ise dairelerinden tahliye edildiği açıklandı.
Yetkililer, yangında can kaybı veya ciddi bir yaralanmanın olmadığını bildirdi.
Etiketler: Rusya yangın bina yangınSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:31
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