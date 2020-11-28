Rusya’nın Orenburg kentinde ismi açıklanmayan bir kişi, marketten aldığı bir sıvı ile asansöre bindi. Elindeki sıvıda alkol olup olmadığını test eden kişi, cebindeki çakmak ile sıvıyı ateşledi.

Bardaktaki sıvı ateş alan kişi kısa bir süre sonra tutuşmaya başladı. O anlar asansörün kamerasına yansıdı. Yangından çıkan dumanların etkisiyle bilincini kaybeden kişinin, asansörün kapısının açılmasıyla kurtuldu.

Söz konusu kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

