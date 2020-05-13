Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'da 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Rusya'da son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 242 bin 271'e ulaştı.
96 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 2 bin 212'ye yükseldi.
Etiketler: rusya vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:11
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