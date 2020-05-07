Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'da 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 231 kişi arttı.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 177 bin 160'a ulaştı. En kötü etkilenen bölge olan Moskova'da 6 bin 703 yeni vaka artışı bildirdi.
Ölü sayısı ise 88 artarak, bin 625 kişi oldu.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 265 bin 116 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 303 bin 793 kişi de iyileşti.
Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 822 bini aştı.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 10:56
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