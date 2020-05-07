Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 231 kişi arttı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 177 bin 160'a ulaştı. En kötü etkilenen bölge olan Moskova'da 6 bin 703 yeni vaka artışı bildirdi.

Ölü sayısı ise 88 artarak, bin 625 kişi oldu.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 265 bin 116 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 303 bin 793 kişi de iyileşti.

Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 822 bini aştı.