Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali gündemiyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdı
[Fotograf: Reuters]
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.
Ukrayna topraklarında bulunan ve 4 Mart’ta Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili tartışmalar devam ederken, hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak santrale yönelik saldırılar için birbirlerini suçluyorlar.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını aktardı.
Rusya'nın çağrısıyla BMGK'da TSİ 22:00'de toplantı yapılacağı açıklandı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Nükleer Santral Nükleer Enerji Santralleri
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