Rusya ve Myanmar'dan nükleer enerjide yeni iş birliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spassky ve Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Aung Zeya arasında ortak koordinasyon komitesinin ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Rus ve Myanmarlı yetkililer, düzenleyici bir çerçeve oluşturma, nükleer altyapısını geliştirme, personel eğitimi ve Myanmar'da halkla birlikte çalışma konularını ele aldı.

Toplantının ardından protokol imzalayan iki ülke, nükleer enerji alanında yeni bir iş birliği seviyesine ulaşmış oldu.

Spassky, Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanı Myo Thein Kyaw ve Myanmar Elektrifikasyon Bakanı Taung Khan ile de bir araya geldi. Toplantıda, Rus tasarımına dayalı güç ünitelerinin inşası ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yönergelerine uygun olarak Myanmar'da nükleer altyapısının geliştirilmesi odağında ilgili bakanlıklar arasındaki önemli iş birliği alanları değerlendirildi.

Spassky başkanlığındaki Rus heyet, Rosatom ve Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezi ve Yangon Teknoloji Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bilim Festivali'nin açılışına katıldı.

Rusya Federasyonu ile Myanmar arasındaki ortak koordinasyon komitesi, 6 Şubat'ta imzalanan ve atom enerjisinin barışçıl kullanımında iş birliğine odaklanan hükümetlerarası anlaşmanın ardından kurulmuştu.