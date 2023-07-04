Az Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2023 10:56

Rusya ve Myanmar'dan nükleer enerjide yeni iş birliği

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom heyetinin Myanmar'a düzenlediği çalışma ziyaretinde iki ülke arasında barışçıl nükleer enerji kullanımı ve diğer ilgili yüksek teknoloji alanlarında yürütülen iş birliği çabalarının ilk sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Myanmar'dan nükleer enerjide yeni iş birliği
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spassky ve Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Aung Zeya arasında ortak koordinasyon komitesinin ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Rus ve Myanmarlı yetkililer, düzenleyici bir çerçeve oluşturma, nükleer altyapısını geliştirme, personel eğitimi ve Myanmar'da halkla birlikte çalışma konularını ele aldı.

Toplantının ardından protokol imzalayan iki ülke, nükleer enerji alanında yeni bir iş birliği seviyesine ulaşmış oldu.

Spassky, Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanı Myo Thein Kyaw ve Myanmar Elektrifikasyon Bakanı Taung Khan ile de bir araya geldi. Toplantıda, Rus tasarımına dayalı güç ünitelerinin inşası ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yönergelerine uygun olarak Myanmar'da nükleer altyapısının geliştirilmesi odağında ilgili bakanlıklar arasındaki önemli iş birliği alanları değerlendirildi.

Spassky başkanlığındaki Rus heyet, Rosatom ve Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezi ve Yangon Teknoloji Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bilim Festivali'nin açılışına katıldı.

Rusya Federasyonu ile Myanmar arasındaki ortak koordinasyon komitesi, 6 Şubat'ta imzalanan ve atom enerjisinin barışçıl kullanımında iş birliğine odaklanan hükümetlerarası anlaşmanın ardından kurulmuştu.

ETİKETLER
Rusya Myanmar
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Bakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
12:34
Borç yapılandırmasında vergi dairelerine 5,5 milyon başvuru
12:27
Leyla Aydemir davasında sanıklara verilen beraat kararının bozulması istendi
12:13
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
12:15
Kızamıkta en çok vaka İstanbul'da
12:15
İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor: Paslı demirler görünmeye başladı
Sakarya'nın tescilli kestane balı zahmetli mesaiyle sofralara ulaşıyor
Sakarya'nın tescilli kestane balı zahmetli mesaiyle sofralara ulaşıyor
FOTO FOKUS
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ