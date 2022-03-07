Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna'ya ait savaş uçakları düşürüldü
[Kolaj: TRT Haber]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağı ile 2 helikopter ve 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın, Ukrayna'ya ait 3 Su-27 tipi, 1 Su-25 tipi savaş uçağı ile 2 helikopter ve 8 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
İnsani koridorlar açılacak
Konaşenkov ayrıca, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için 6 insani koridor açılacağını söyledi.
Rus sözcü, koridorlara ilişkin detayların Ukrayna tarafına önceden verildiğini ifade etti.
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