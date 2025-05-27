Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2025 09:50

Rusya: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 99 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Rusya: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 99 İHA'nın vurulduğu bildirilen açıklamada, bunlardan 56'sının Belgorod, 25'inin Voronej, 7'sinin Vladimir, 5'inin Kaluga, 4'ünün Tula, 1'inin Rostov, 1'inin de Lipetsk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı havalimanlarındaki uçak iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son günlerde İHA'lar ile Rus topraklarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 64,17 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
11:13
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi yeniden ayağa kalktı
11:11
Türkiye savunma sanayii teknolojilerini benimsedi
11:11
Trump'ın Harvard planı Belçika tahtının varisini de etkiliyor
11:03
Kuzey Kore, ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı planının "tehlikeli ve tehditkar" olduğunu açıkladı
11:01
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli öldü
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ