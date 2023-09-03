Sağanak Yağışlı 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2023 16:27

Rusya: Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolama tesislerini vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depolarını vurduk
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya silahlı kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Reni limanına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Vurulan yakıt depolama tesislerinin Ukrayna ordusuna teçhizat tedariki için kullanıldığı ileri sürülen açıklamada, "Saldırı amacına ulaşmıştır. Belirlenen tüm tesisler vurulmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığının bir diğer açıklamasında, saat 12.30 sularında Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere insansız hava aracıyla saldırı girişiminin engellendiği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, Ukrayna’ya ait İHA hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi hava sahasında düşürüldü.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3,5 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kiper, saldırıda liman altyapısının da vurulduğunu, limanın iki sivil çalışanının yaralandığını aktarmıştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda kullandığı 25 İHA'dan 22'sinin düşürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Suriye'de terör örgütüyle Arap aşiretler arasındaki çatışmalar Rakka ve Haseke kırsallarına sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı
17:06
Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı
16:58
Irak'ta mahkeme, Kerkük'teki ordu binasının boşaltılması kararını durdurdu
16:53
Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
16:54
ABD'de festival alanında şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı
16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftini ziyaret etti
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Ankara'nın kapanış töreni yapıldı
TEKNOFEST Ankara'nın kapanış töreni yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ