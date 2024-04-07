Dünya
AA
07.04.2024 23:20
Rusya: Ukrayna’nın 15 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus topraklarına 15 insansız hava aracıyla saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini duyurdu.
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava aracıyla (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Belgorod bölgesinde 12, Bryansk bölgesinde 3 İHA’nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.