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Dünya
AA 24.01.2024 15:29

Rusya: Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçağı Ukrayna vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu.

Rusya: Ukraynalı esirlerin bulunduğu uçağı Ukrayna vurdu
[Fotograf: AP]

Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü ve uçaktaki 74 kişinin tamamının öldüğünü açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğu duyuruldu.

Rusya: Barbarca bir terör olayı

Rusya Dışişleri Bakanlığı da uçağın düşürülmesini "barbarca bir terör olayı" olarak nitelemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçak Belgorod'da Ukrayna tarafından düşürüldü" denilmişti.

Düşen uçakta, esir değişimi için Belgorod bölgesine götürülen 65 Ukraynalı askerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunuyordu.

Kazanın nedenlerini araştırmak için olay yerine Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı bir ekip gönderilmişti.

Ayrıca olay yerine arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği kaydedildi.

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