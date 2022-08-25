Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Kahovka taburunun yönetim merkezine yönelik düzenlenen saldırıda 64 asker ile 7 askeri teçhizatın imha edildiğini ileri süren Konaşenkov, Dnipro bölgesindeki Çaplino tren istasyonuna "İksander" füzesinin isabet etmesi sonucu Donbas bölgesine gönderilen 200'den fazla Ukraynalı asker ile 10 askeri teçhizatın yok edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, "Poltava bölgesindeki Mirgorod askeri havaalanında bulunan Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 5 savaş uçağı yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Bunlardan 'Su-27' ve 'Su-24' savaş tipi uçağı imha edildi. 2 'Su-27' ve 'Su-24' tipi savaş uçağı kritik düzeyde hasar gördü. 30'a yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Dnipro bölgesinde de Dnipro askeri havaalanına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 3 uçak yok edildi." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri sanayi unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Hmelnitski bölgesinde zırhlı silah ve çok namlulu roketatarların onarıldığı fabrika tesislerinin imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Zaporijya kentinde hava savunma radar istasyonlarının onarıldığı 'İskra' fabrikasının tesisleri vuruldu. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait havacılık teçhizatın yeniden yapılandırıldığı 'Migremont' onarım fabrikasının üretim tesisleri imha edildi." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 7 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposu ile yakıt deposunun yok edildiğini söyleyen Konaşenkov, 5 insansız hava aracının düşürüldüğü, 19 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 273 uçak, 148 helikopter, 1808 insansız hava aracının yanı sıra 369 hava savunma füze sistemi, 4 bin 384 tank ve zırhlı araç, 819 çok namlulu roketatar, 3 bin 340 obüs ve havan topu, 5 bin 48 özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.

Ukrayna ordusunun, Energodar kenti ile Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, son 24 saatte söz konusu santrale 7 kez ateş edildiğini ifade etti.