Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2024 16:47

Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine kamikaze dronla saldırdı

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusuna ait bir kamikaze dronun santral bölgesine saldırdığını ve saldırı neticesinde kritik hasarın oluşmadığını bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine kamikaze dronla saldırdı
[Fotograf: Reuters]

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santral bölgesine ve son günlerde yakınlardaki Energodar şehrine yönelik saldırılar yaptığı belirtildi.

Santral bölgesindeki ulaştırma birimine saldırı yapan bir kamikaze dronun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Saldırı neticesinde ölen, yaralanan olmadı, altyapıda da kritik hasar olmadı. Son iki gün içerisinde, Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarındaki Energodar şehrinin konut ve sosyal tesislerine çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sivillere ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve bunun terör saldırısı kapsamına girdiği kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Arap ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenine yoğun katılım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Ankara için sağanak uyarısı
17:42
İklim değişikliği şiddetli türbülansların sayısını artırıyor
17:31
Balıkesir'de motokuryenin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
17:26
Seferberlik ve savaş hali tüzüğü kaldırılarak yönetmelik olarak güncellendi
17:24
Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı
17:17
Cevdet Yılmaz: İran'la dayanışmamızı en üst seviyede sürdüreceğiz
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ