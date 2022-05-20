Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar ve euro cinsinden ödeme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “71,25 milyon dolar değerindeki 2026 vadeli ve 26,5 milyon euro değerindeki 2036 vadeli eurobond ödemeleri yapılmıştır. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir” denildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Eurobond ödemesini de dolar üzerinden yapabileceğini duyurmuştu

Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan’da, vadesi gelen eurobond ödemesi için de dolar cinsinden ödeme yapabildiğini duyurmuştu.

ABD yönetiminin Rusya’nın gelecekte gerçekleştireceği tahvil ödemeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.