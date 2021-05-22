Rus Büyükelçi Galuzin, basın toplantısında, ülkesinin, aşı tedarikine yönelik Japonya'ya yaptığı önceki teklifi anımsatarak, "Sputnik aşısına ilişkin Japonya ile iş birliğine hazırız." dedi.

Sputnik-V aşısının 65 ülkede kullanım onayı aldığını ve Hindistan dahil bazı ülkelerde üretildiğini vurgulayan Galuzin, Rus yapımı aşının ihracatı ve Japonya'da üretimine yönelik Japon hükümetinden yanıt beklediklerini kaydetti.

Japon hükümeti, Covid-19'a karşı, Pfizer üretimi aşıya şubat ayında, Moderna ve AstraZeneca üretimi aşılara ise hafta içinde kullanım izni vermişti.